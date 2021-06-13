«Сочувствую той женщине»: Ирина Слуцкая была шокирована словами Ивана Абрамова

Комик заявил, что жена после родов обязана оставаться в форме, иначе он будет хуже к ней относиться.

В одной из последних публикаций личного микроблога спортсменки Ирины Слуцкой появился пост, где знаменитость гневно отозвалась о комике Иване Абрамове.

Напомним, недавно в Сети опубликовали ролик, в котором участник шоу StandUp на ТНТ делает шокирующее для общественности заявление. Артист отметил, что будет меньше любить жену, если она поправится после родов и не похудеет.

«Сочувствую той женщине, которая любит такого неполноценного, ущербного мужчину… Как вообще язык поворачивается такое говорить в адрес той, которая родила ему ребенка? Это шутка какая-то? Если да, то она очень неудачная», — высказалась Слуцкая.

Фигуристка сама является мамой и женой, поэтому Ирине просто неприятно было слышать подобное. Знаменитость отметила, что Абрамов мог мягко намекнуть жене, а не делать таких резких заявлений. Также Слуцкая добавила, что ушла бы от такого мужа.

«Это, по-моему, слишком! Не у всех женщин есть возможность заниматься спортом и сидеть на диетах с грудным ребенком на руках. Задача мужа — помочь, а не попрекать в лишнем весе», — резюмировала Ирина.

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