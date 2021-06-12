«Не соглашаемся»: Анна Семенович высказалась по поводу скандала с Иваном Абрамовым

Исполнительница Анна Семенович заявила, что ее насторожили слова комика Ивана Абрамова о своей жене. Певица посоветовала женщинам не обращать внимания на мужчин, которые слишком зациклены на стандартах и идеалах.

Напомним, не так давно Иван Абрамов заявил, что станет хуже относиться к жене, если она располнеет после родов и не похудеет. Многие звезды были шокированы таким заявлением, а в Сети стали появляться негативные комментарии о стендапере.

Анна Семенович присоединилась к высказываниям. Однако она не стала обвинять Абрамова:

«Кажется, уже все обсудили того самого комика, который объявил, что будет относиться хуже к жене, если она наберет вес после родов и не похудеет. Так вот, любимые мои, подобные заявления сразу наводят на мысли не сколько о человеке, который так высказался, а о нашей женской самоценности и счастье».

Семенович пожелала женщинам любить и ценить себя в любом весе и не обращать внимания на тех мужчин, которые этого не понимают.

«Прокачиваем свою энергетику, не соглашаемся на каких-то мужчин, которые нам не нужны, а смело от них отказываемся и идем дальше, зная, что встретим своего любимого, с которым будем по-настоящему счастливы — тогда мы действительно берем жизнь в свои руки», — резюмировала Семенович.

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