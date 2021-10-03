«Еще не вечер»: Лариса Копенкина обнимала обнаженного мужчину на пляже

66-летняя прежняя возлюбленная Прохора шаляпина — Лариса Копенкина — насладилась пляжными развлечениями в компании предполагаемого ухажера.

Бизнес-леди после смерти жены бывшего бойфренда поддержала исполнителя. Сама же Копенкина о своих последних романах молчит. Зато яркие фото из отпуска в Египте говорят сами за себя.

Недавно Лариса хвасталась пышными формами на пляже. На одном из свежих фото оказался загорелый мужчина в апельсиновых плавках. Тайный поклонник Копенкиной подстроился к обнаженному телу бизнесвумен.

Копенкина растаяла в объятиях ласкового поклонника.

«Пульс пока бьется в агонии, я играю с этой дурой с косой в подкидного дурака. Мухлюю, но понимаю: еще не вечер по всем направлениям и во все смыслах. Жизнь. Мгновенье. Вечность», — подписал снимок Лариса.

Фолловеры Копенкиной были озадачены появлением незнакомца на фото знаменитости. Некоторые из них приняли мужчину за нового бойфренда Ларисы.

«Откуда к вам такого красивого дядечку занесло?», «Ого! Кто этот красавчик?», «Новый поклонник, Лар?», — написали подписчики Копенкиной.

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