«Бабуля увидит меня в паре с самим…»: Мельникова восхитилась своим новым партнером

28 сентября актриса Дарья Мельникова поучаствовала в съемках первой передачи нового сезона шоу «Ледниковый период». В этот день 29-летняя «папина дочка» поделилась с поклонниками своими эмоциями. Она рассказала, что ей очень страшно. Особенно после того, как на тренировке она упала и получила травму.

«Главное, бабуля увидит меня в паре с самим… А блин, нельзя же пока рассказывать. Самое крутое здесь — это проводить дни бок о бок со спортсменами. Не могу перестать восхищаться. И чистый кайф работать с Ильей Авербухом», — написала Дарья в Instagram.

Актриса поделилась, что ей все время страшно и ничего не получается, все тело в синяках. Но затем ее партнер дает ей руку, и она чувствует себя на Олимпиаде. Мельникова скрыла, с кем она встала в пару, но в СМИ уже просочилась информация, что это будет известный фигурист Максим Маринин. Ранее он катался в телешоу с Марией Киселевой, Ольгой Кабо, Олесей Железняк, Анастасией Волочковой, Натальей Подольской, Лянкой Грыу, Аллой Михеевой и Екатериной Варнавой.

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