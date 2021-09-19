Каким будет восьмой сезон шоу «Ледниковый период»

Конечно, всем зрителям хочется увидеть противостояние давних соперниц — олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной обладательницы «серебра» Олимпиады Евгении Медведевой. Говорят, оно должно было случиться в предыдущем сезоне шоу, но вторая якобы отказалась выходить на один лед вместе с первой (Алина лишила Женю «золота» ОИ-2018).
Однако хитрым телепродюсерам все же удалось свести амбициозных девушек на Кубке Первого канала — они провели жаркую совместную пресс-конференцию, а затем возглавили команды фигуристов, выступив в нескольких дисциплинах. Опять победила Загитова.
В новом сезоне «Ледникового периода» Евгения Медведева появится с вероятностью 90%. Это подтверждают и источники «Телепрограммы», и Алексей Ягудин, который, разумеется, вновь станет ведущим. «Планируется», — написал Алексей, отвечая на вопрос об участии в шоу Медведевой.
То же самое косвенно подтвердил и продюсер проекта Илья Авербух: «Я буду очень счастлив, если и Женя, и Алина будут участвовать в новом сезоне. А в каком качестве — уже не так принципиально».
Кроме того, Авербух говорил, что был бы рад видеть в проекте Елизавету Туктамышеву — одну из самых эффектных и фигуристых фигуристок.
Но основным источником информации остается, конечно, Ягудин, который регулярно подкидывает инсайды с засекреченных съемок «ЛП-8». «Надеемся с Алиной Загитовой, что будет вот так», — подписал совместное с фигуристкой фото Ягудин в ответ на вопрос, кто будет вести новый сезон проекта.
Кроме того, намекнул фигурист и на скорый выход шоу в эфир. На прямой вопрос по «Ледниковому периоду» в одном из свежих интервью он ответил: «В непредсказуемое время живем! В планах стоит с октября. Тьфу-тьфу-тьфу».
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