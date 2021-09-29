Это хочется смотреть и пересматривать: Барановская засветила грудь в наряде с глубоким декольте

Юлия Барановская в черном платье-смокинге с золотыми пуговицами предстала в студии программы «Модный приговор».

Популярная телеведущая Юлия Барановская завоевала себе давно и прочно не только славу сильной и успешной женщины, но и иконы стиля, чьи образы всегда безупречны.

Уже несколько лет Юлия Барановская является соведущей программы «Модный приговор» Первого канала, где защищает право женщин быть такими, как им нравится.

При этом в эфирах передачи Юлия Барановская всегда предстает в разнообразных нарядах, которые хочется рассматривать и изучать.

В сторис микроблога Юлия Барановская поделилась видео, которое сделала перед записью очередного выпуска «Модного приговора».

В кадре она предстала в черном наряде, вероятно, это платье-смокинг с золотыми пуговицами. Наряд полностью не виден. Но то, что у него глубокое декольте, это очевидно. Вырез открывает взору нежную кожу Юлии Барановской, позволяет увидеть ее красивые плечи и грудь.

«Что нам вечер, что нам утро — настроение всегда одинаковое. А почему? Потому что мы в студии «Модного приговора», — говорит Юлия Барановская в кадре.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.