Барановская поддержала тренд на пэчворк, явившись на «Модный приговор» в жакете из лоскутов

Юлия Барановская рассказала своим поклонникам, что вернулась в ряды ведущих «Модного приговора» на Первом канале, и показала несколько луков, которые подобрали для нее стилисты.

В одном из выпусков проекта Эвелина Хромченко рассказывала о тренде на пэчворк, который проявляется сегодня в том числе в принтах нарядов. Юлия Барановская отреагировала на это актуальное веяние своим образом с лоскутным жакетом на передаче.

«Юлия выбрала жакет, сочетающий в себе элементы делового стиля и бохо. Да, именно так сегодня выглядит эклектика. Сочетание строгой формы жакета, классической ткани в банкирскую полоску и набивные цветастые лоскуты, имитирующие пэчворк. Что же касается модели джинсов, то более органично такой жакет мог бы сочетаться с темными моделями boot-cut и клеш от колена в стилистике 70-х. Но возможны и другие варианты», — прокомментировала фэшн-эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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