«Бородина поносить дала?»: Айза Долматова вслед за коллегой подчеркнула изгибы тела кожаным платьем

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Айзы Долматовой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась точеной фигуркой и пышным бюстом в платье с глубоким декольте.

Долматова выпускает свою линию одежды. В основном в ее коллекциях мешковатые костюмы для спорта и объемные рубашки. Такую одежду носит и сама телеведущая.

Однако недавно Долматова предстала в обтягивающем телесном платье из кожи. Наряд на тонких бретелях выделил сочные формы знаменитости. Однако подписчики Айзы не упустили возможности посмеяться над звездой. Поскольку недавно в похожем наряде выходила коллега Айзы Долматовой — Ксения Бородина.

Фолловеры Долматовой оставили в комментариях под фото похожие сообщения:

«Бородина поносить дала? Или только примерить?», «Это платье Ксении Бородиной?», «А у вас с Бородиной одно платье на двоих?», «Это Ксюшино платье?».

Сама Айза не расстроилась, что у Ксении оказалось похожее платье. Долматова больше удивилась, что вновь стала носить сексуальные наряды, а не пижамные костюмы и худи.

«Я продолжаю шокировать себя. Моя женственность вернулась в кровь. И я теперь могу быть снова в подобных нарядах, но и оверсайз я все еще люблю и ношу», — отметила Долматова.

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