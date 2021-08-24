«Не может оставить в покое»: Майами рассказал, как Айза пытается вернуть его

30-летний певец Олег Майами (Кривиков) подробно рассказал о своем романе с 36-летней блогершей Айзой Анохиной. О романе звезд стало известно в 2020 году, но они быстро и со скандалом расстались. Молодой человек отметил, что это была первая женщина в его жизни, которая оставила после себя столько разочарования и некрасивых слухов.

По словам Олега, у Айзы случаются «странные и страшные» панические атаки, во время которых она падает на пол ведет себя крайне неестественно. Сначала певец эмоционально включался и поддавался на эти вспышки, но потом они вышли из рамок объяснимого.

«Каждая наша ссора во второй половине отношений напоминала сумасшедший дом. Как можно в таком режиме жить? Я принял решение, что это не нужно нам обоим, — рассказал Майами в исповеди на видеосервисе Premier. — Мне пришлось ее заблокировать везде. Она звонит мне и пишет во всевозможных приложениях со всех телефонов, с номеров своих детей, теперь с какого-то нового номера. Человек не может оставить в покое».

Олег отмечает, что бывшей возлюбленной будет сложно найти мужчину после отношений с ним, так как он был «весь в ней». Но певцу не хочется повторять историю Гуфа и постоянно испытывать с Айзой какие-то «качели».

«Я хочу, чтобы в нашей большой любви была поставлена красивая точка. Айзе нужно тормозить. Ей нужно научиться принимать себя счастливой, а не делать вид, что она счастлива. По факту она обычная девочка со своими проблемами, тараканами и паничками», — отметил Майами.

По словам Олега, их роман с Айзой длился полтора года, в течение которых они были счастливы, а теперь она вдруг выставляет его тираном и абьюзером, но сама при этом мечтает вернуться к нему. Обратившись к Долматовой, певец попросил оставить его в покое, раз он такой плохой, и найти себе нормального парня.

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