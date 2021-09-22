Шитова назвала актера, который рассказал журналистам о ее тайной беременности от Журавлева

Актриса Татьяна Шитова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала имя актера, который рассказал всем о ее тайной беременности от актера Анатолия Журавлева.

«Вообще, как получилось, что эта ваша драма стала публичной?» — спросил в студии актрису Борис Корчевников.

«А что было скрывать? У меня бы спросили, кто папа, а я бы сказала о ком? Я не понимаю, что скрывать. У меня и коллеги знали. Информация просочилась через одного коллегу. Я думаю, что через Стаса Садальского, скорее всего. Потому что Стас такой любитель эпатажа. Любит подкинуть что-нибудь горяченькое. В один момент он на сцене открыл мой живот и сказал: «У нас актриса беременная». Я десять лет с человеком со сцены работала. Как же не поделиться». Татьяна Шитова

Напомним, что отец дочери Шитовой актер Анатолий Журавлев хотел, чтобы никто не знал, от кого беременна актриса. Дело в том, что во время их романа у него была официальная жена.

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