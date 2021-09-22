Единственная дочь Анатолия Журавлева рассказывала подругам, что ее отец умер

Единственная дочь актера Анатолия Журавлева Василиса, которой сейчас 12 лет, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что какое-то время считала, что ее отец умер.

«Мне было 13 лет, когда я со своим папой познакомился. Я его не знал вообще. Но я маму постоянно пытал: «А где он?» «А что он?» «Почему его нет с нами?» А тебе это было интересно?» — спросил ведущий Борис Корчевников.

«У меня есть подруга. И она была со мной еще в садике. Она меня спрашивала: «Где твой папа?» А я говорю: «Он – умер». Мама однажды подслушала наш разговор и сказала мне, что отец не умер. Его просто нет с нами. Я первый раз очень сильно стеснялась его, когда увидела. Папа много лет не приходит на мое Первое сентября. А однажды появился на празднике. Это было так приятно. С папой у меня не было доверительных разговоров раньше никогда». Василиса Журавлева

Напомним, что Анатолий Журавлев несколько лет не признавал свою дочь от актрисы Татьяны Шитовой. Ей даже пришлось сделать экспертизу ДНК, чтобы доказать родство бывшего возлюбленного и наследницы.

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