Прильнув к мужу: Наташа Королева в жакете с цветами сакуры подчеркнула выдающуюся грудь

Артистка позировала с возлюбленным на отдыхе в Турции.

Исполнительница Наташа Королева разместила на личной странице свежее фото в обнимку с Сергеем Глушко. Знаменитость презентовала соблазнительный наряд на вечернем променаде в Белеке.

Королева облачилась в молочный пиджак с изображением ветвей и цветов сакуры. Вот только растение было синего цвета. Певица выбрала цвет электрик и для топа с глубоким декольте. С помощью него Королева акцентировала внимание на выдающейся груди. Широкий вырез подчеркнул достоинства яркой знаменитости.

Наташа сделала небрежную укладку и добавила массивные золотые серьги к образу. Артистка прильнула к груди мужа. Тарзан в рубашке цвета слоновой кости и принтом «огурцы» нежно обнимал крепкой рукой тонкую талию жены.

Оба артиста смотрели высоко в небо и улыбались. Наташа и Сергей с бокалом красного вина любовались закатом в Турции.

«Красавчики!», «Ну, Ната, хороша!», «Вы созданы друг для друга», «А вы похожи», «Красота! Живут же люди в свое удовольствие», «Наташенька, вы очарование!», «Огненная красотка», — написали восхищенные поклонники Наташи Королевой.

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