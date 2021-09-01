«Вот это формы!»: Наташа Королева блеснула пышным бюстом, нарядившись в модное платье

Наташа Королева побывала на дне рождении своей бэк-вокалистки Анны. Для вечеринки певица выбрала платье в горох с открытыми плечами. Этот принт был на пике популярности в весенне-летнем сезоне. Смелое декольте наряда подчеркнуло роскошные формы Королевой. Недавно она призналась, что набрала лишний вес за летние месяцы. Одна не переживает по этому поводу. По словам Наташи, она легко прощается с лишними килограммами.

«Вот это формы! Красавица! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Королева начала карьеру телеведущей. В компании со своим сыном Архипом она ведет музыкальный чарт на телеканале «МУЗ-ТВ». К слову, сын певицы и танцора Тарзана пошел по стопам знаменитой мамы. Он уже выходит с ней на сцену и исполняет песни.

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