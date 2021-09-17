Анастасия Решетова в кожаном платье с откровенными вырезами выгнула бедро, как у Ким Кардашьян

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати — Анастасия Решетова — облачилась в кожаное платье с симметричными разрезами на подоле. Модель восхитила фолловеров покатыми бедрами в приталенном наряде.

К слову, Решетова скомбинировала болотное платье из кожи с сапогами на шпильке. Изделие с открытыми плечами было выполнено в одной цветовой гамме с остроносой обувью. Такой образ для своей подруги подобрал стилист Алеко Надирян.

Он подчеркнул роскошные формы брюнетки приталенным платьем с молнией на спине и широкими разрезами по бокам. Алеко добавил золотистое колье и крупные кольца к аутфиту. В качестве обуви стилист предложил сапоги с градиентным переходом от черного до коричнево-зеленого.

«Я знаю, как вы любите backstage и моменты примерок, — ловите», — написал Надирян под кадрами подруги.

Поклонники 25-летней модели действительно остались в восторге от фото и образа Алеко. Фигура Решетовой тоже впечатлила фанатов телеведущей ТНТ.

«Она бомба», «Вау! Девочка, полегче!», «Настя, конечно, огонь», «Обожаю Настю», «Сапоги просто разрывают сердце», «Восхитительная», «Вот это фигура! Настя — ведьма».

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