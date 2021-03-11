«Иногда отказ был на пользу»: Анастасия Решетова рассказала об отношении к участницам шоу «Ты — топ-модель»

С 21 марта на телеканале ТНТ стартует шоу «Ты — топ-модель», ведущей которого стала известная модель Анастасия Решетова. Уникальность передачи заключается в том, что в ней участвуют не только обладательницы пресловутых «90-60-90», но и модель-трансгендер, женщина старше 50 лет, девушка с бионическим протезом, витилиго (разновидность нарушения пигментации кожи) и многие другие неординарные представительницы прекрасного пола.

Представители жюри будут оценивать не только внешние данные, но и харизму, сильный характер и умение заявить о себе миру. Об этом говорилось на презентации шоу в Москве, гостями которого стали певица Юлия Савичева, актриса Карина Мишулина, певец Родион Газманов, певица и бывшая модель Анна Калашникова, а вел мероприятие Дмитрий Хрусталев.

Проект создан по формату американского шоу «Топ-модель по-американски». По словам продюсера передачи Сергея Шановича, телеканал ТНТ работает в тесной связке с зарубежными коллегами, что дает возможность прорабатывать каждую деталь программы.

Заявки подали 12 тысяч претенденток

В шоу «Ты — топ-модель» примут участие 70 женщин от 18 лет, выбранных из тысяч претенденток, желающих заявить о себе миру. Только в первый месяц кастинга заявки на участие в проекте подали около 12 тысяч человек. Претенденткам было необходимо заполнить анкету с прикрепленным видеороликом и выслать ее на указанный электронный адрес.

Но, по словам Шановича, многие даже звонили на канале ТНТ в надежде обратить на себя внимание. «Звонило полстраны», — пошутил он.

Как рассказал продюсер, зрителей ожидает некий «Fashion Форт Боярд», в рамках которого участницам предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. А каждое новое испытание будет еще только тяжелее предыдущего. Ведь на кону – 3 миллиона рублей и контракт со знаменитым дизайнером Филиппом Плейном, работавшим с Наоми Кэмпбелл и Ириной Шейк. Победительницу будут определять сами зрители по приложению ТНТ Club.

Анна Калашникова: «Раньше пробиться в модельный бизнес было гораздо сложнее»

Бывшая модель Анна Калашникова, ставшая гостьей презентации, пояснила, что ждет от шоу ожесточенной борьбы. Сама Анна призналась, что в свое время ей приходилось работать в условиях жесткой конкуренции и сталкиваться с кознями коллег по цеху. Так, соперницы могли порвать девушке колготки, спрятать ее обувь, положить внутрь туфель стекло и даже подпилить каблук. При этом Анне было очень сложно найти замену туфлям, поскольку у нее 37-38-й размер обуви, тогда как другие модели носили 40-й, 41-й размер.

«Раньше было очень сложно пробиться в модельный бизнес, — рассказывает Анна Teleprogramma.pro. — На кастинг приходило по 200 человек, тогда как организаторы показов могли взять только десять из них. Под конец дня ты уже совсем обессиленный и вдруг понимаешь, что у тебя нет обуви. Но мы старались преодолеть все препятствия. А как мы сходили с ума, фанатели по Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину. Сейчас все стало проще, многие кастинги проходят онлайн».

Но несмотря на все происки завистливых моделей, Анна благодарна судьбе за опыт работы моделью и продолжает следить за тенденциями бьюти-индустрии. По ее словам, сейчас в тренде афроамериканки, азиатки и модели-парни.

Модель-трансгендер настроена на победу

Украсят ли шоу на канале ТНТ азиатские и африканские лица, мы увидим уже 21 марта. Но в проекте точно примет участие модель-трансегендер Ника Крауш, которая вплотную занялась решением вопроса по смене пола в 16 лет.

Ника признается, что в детстве столкнулась с очень жестокой травлей одноклассников, из-за чего чуть не покончила жизнь самоубийством. Но в итоге сумела прогнуть под себя изменчивый мир. Сегодня на ее счету 19 выходов на Неделе моды в Москве. Наученная горьким жизненным опытом, Ника не боится испытаний и настроена на победу.

Анастасия Решетова: «Победительницу видно сразу»

Помогать участницам поверить в себя будет известная модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, которая также вошла в жюри, решающего судьбу конкурсанток, наряду с телеведущим Александром Гудковым и звездным стилистом Гошей Карцевым.

«Я была на отдыхе и специально прилетела на презентацию проекта, чтобы представить его вам. Предложение принять участие в этом шоу пришло в тот самый момент, когда я нуждалась в поддержке, — рассказала Анастасия Решетова на презентации. — Дело здесь даже не в финансах, с ними у меня всегда было все нормально. Тогда я просто сильно расклеилась. И думаю, что участие в этом шоу помогло мне собраться с силами, подарило прекрасную команду, которую я очень сильно люблю. Спасибо, что вы в меня поверили, и все организовали».

— Не боитесь ли вы конкуренции с теми же моделями, которые принимают участие в шоу?

— У меня свой собственный путь в жизни. Я никогда ни на кого не смотрю. А конкуренция только подстегивает меня к работе над собой. Я пришла в шоу, чтобы помогать. Для меня это главное.

— Какими качествами все-таки должна обладать потенциальная победительница проекта?

— Внешние данные вообще не важны, если женщине, девушке нечего сказать миру. Модель должна использовать свою внешность по максимуму для того, чтобы каждым своим движением показывать разные грани своего характера. Это очень сложно.

— Насколько тяжело вам было расставаться с участницами шоу?

— Например, стоит красивая яркая девушка и вроде ей есть что сказать. Но в то же время по ее манере подачи себя становится понятно, что модельный мир не для нее. И когда я сомневалась в девушке, я сразу говорила «нет». Возможно, отказ пойдет кому-то на пользу. На самом деле претендентку на звание «Топ-модель» видно сразу.

Увидеть всех претенденток на победу зрители смогут уже с 21 марта на канале ТНТ.

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