«Бомбовая»: Анастасия Решетова в юбке-карандаше с бахромой лишилась лайка Тимати

Бывшая избранница шоумена Тимати — Анастасия Решетова — разместила на личной странице в Instagram фото в молочной соблазнительной юбке. Примечательно, что фанаты тут же принялись обсуждать преобразившийся имидж знаменитости и ее потенциальных ухажеров.

Отметим, что Решетовой в Сети стали приписывать роман с бывшим бойфрендом певицы Рианны. Артистка, как и Анастасия, во время отношений с бизнесменом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем перестала публиковать откровенные фотографии и стала интересоваться вероисповеданием.

Сама Анастасия опровергает все домыслы о ее романах. Телеведущая не отрицает, что стала одеваться скромнее. Однако аппетитные формы Анастасии не удается скрыть даже под одеждой. Недавно фолловеры Решетовой восхитились ее пышными бедрами, которые знаменитость обернула в узкую юбку с бахромой.

Также поклонники Анастасии заметили, что ее бывший возлюбленный перестал лайкать снимки брюнетки. А вот фото Алены Шишковой Тимати отмечает сердечком. По словам фанатов, Юнусов так поступает нарочно.

«Скромность украшает», «Шикарная Анастасия», «Тимка-то Аленку лайкает, а тебя перестал, бесит», «Бомбовая», «Ну просто Богиня красоты», «Сразу понятно, парень не разрешает оголяться», «Сколько в ней обаяния», — написали поклонники в комментариях под фото.

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