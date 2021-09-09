«И где это вы увидели пузо?»: 58-летняя Валюшкина не постеснялась показать фигуру в купальнике

Актриса Елена Валюшкина в Instagram разместила кадры, на которых она находится в купальнике. Ранее звезду атаковали пользователи. Некоторые из них заявили, что у актрисы есть лишний вес.

«И где это вы увидели пузо? Вот цвет волос — это да. Я была белоснежная. Пришлось для съемок фильма краситься. И превратилось это все в заводной апельсин». Елена Валюшкина

Ниже Елена Валюшкина ответила всем хейтерам.

«Этой тетеньке на видео через три месяца стукнет 59. Она себя очень любит, дорожит собой, бережет себя. Немного в теле. Это ей не очень нравится. Но жить не мешает. Она ненавидит эйджизм. Эй, ты, бабка, на пенсию пора. А чего это ты оголилась?! Запрещено. Это не про нее. Она зажигать будет еще долго. Что и вам советует. Никого и ничего не боится. Радуется каждому дню», — заявила актриса.

Напомним, что Елена Валюшкина два раза была замужем. Оба ее союза распались. У актрисы есть двое детей — сын Василий и дочь Мария.

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