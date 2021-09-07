«Губы — лепешки неподвижные»: Анастасию Вертинскую раскритиковали за перебор с пластикой

Актриса, которой 76 лет, в последнее время ведет себя словно затворница и редко появляется на публике.

Подписчики подвергли нещадной критике 76-летнюю актрису Анастасию Вертинскую, которая появилась перед широкой аудиторией в программе «На дачу» с Наташей Барбье. Звезда показала свой шикарный дом, который находится у озера.

Между тем подписчики стали активно обсуждать, как выглядит звездная советская актриса. Когда-то Анастасия Вертинская считалась одной из самых красивых женщин в стране. Впрочем, за последние годы звезда, по слухам, часто посещает пластического хирурга. И вот с пластикой, как думают пользователи и фанаты, она как раз и переборщила.

«Люблю Анастасию, но с пластикой, по-моему, перебор. Мне кажется, у нее неплохая генетика и ей совсем необязательно было себя настолько уродовать», «Губы лепешки неподвижные… Ужас», «Как же изуродовала себе лицо Вертинская!» — заметили подписчики.

Напомним, что Анастасия Вертинская перебралась в роскошный особняк примерно год назад. Звезда признавалась, что устала от московской суеты.

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