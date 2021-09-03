Анастасия Вертинская показала, как выглядит ее шикарная дача у озера

Наташа Барбье и ее программа «На дачу!» отправилась в гости к актрисе Анастасии Вертинской и ее сыну Степану Михалкову. 76-летняя звезда «Алых парусов» является обладательницей дома в тосканском стиле на берегу озера, в котором плавают лебеди. Однако артистка не полностью довольна этой недвижимостью и намеревается сделать в ней ремонт.

«Этот дом совершенно внезапно был куплен Степаном, — говорит Анастасия Александровна. — Сын долго выбирал в окрестностях что можно было бы купить, и оказалось, что этот дом, который мы уже год к тому времени снимали, продается. Соответственно, он уже нам был знаком, но сделать его своим нам еще предстоит».

Ремонтные работы было решено начать с перестройки семейной беседки, для чего актриса и пригласила специалистов программы «На дачу!» Первого канала. Дизайнеры решили сделать место для отдыха деревянным, чтобы отдавало традиционностью, но в то же время соответствовало моде.

Добавим, что невестка актрисы Лиза является ландшафтным дизайнером и разводит на участке так называемый кухонный сад с зеленью. А сын Степан хозяйничает в теплице, у него там поспевают помидоры. А чтобы урожай томатов не был испорчен, вокруг растут цветы бархотки, отпугивающие вредителей.

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