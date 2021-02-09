«Ему нужна была совершенно другая женщина»: Вертинская объяснила, почему рассталась с Михалковым

Как отметила актриса, они с режиссером в свое время поступили совершенно правильно, что разошлись.

Актриса Анастасия Вертинская заявила, что в свое время очень сильно любила своего первого мужа режиссера Никиту Михалкова, но в те годы была просто одержима профессией, поэтому они расстались.

Как заметила Вертинская, она даже сегодня не может дать ответ на вопрос, почему так фанатично любила свою работу. Ради ролей она была готова переносить любые невзгоды. Первое время играла в массовках, получая копейки. На этот алтарь, по ее признанию, она положила все.

«Ему нужна была совершенно другая женщина. И правильно, что мы разошлись! Два таких сильных человека не могут жить вместе. Но наши отношения прошли проверку временем и стали очень теплыми и дружескими». Анастасия Вертинская

Напомним, что Анастасия Вертинская в 1966 году родила от Никиты Михалкова сына Степана. Спустя несколько лет пара распалась, сообщает «Собеседник».

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