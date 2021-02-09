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«Ему нужна была совершенно другая женщина»: Вертинская объяснила, почему рассталась с Михалковым

Как отметила актриса, они с режиссером в свое время поступили совершенно правильно, что разошлись.

«Ему нужна была совершенно другая женщина»: Вертинская объяснила, почему рассталась с Михалковым
Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

Актриса Анастасия Вертинская заявила, что в свое время очень сильно любила своего первого мужа режиссера Никиту Михалкова, но в те годы была просто одержима профессией, поэтому они расстались.

Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская. Фото: Globallookpress.com

Как заметила Вертинская, она даже сегодня не может дать ответ на вопрос, почему так фанатично любила свою работу. Ради ролей она была готова переносить любые невзгоды. Первое время играла в массовках, получая копейки. На этот алтарь, по ее признанию, она положила все.

«Ему нужна была совершенно другая женщина. И правильно, что мы разошлись! Два таких сильных человека не могут жить вместе. Но наши отношения прошли проверку временем и стали очень теплыми и дружескими».

Анастасия Вертинская

Напомним, что Анастасия Вертинская в 1966 году родила от Никиты Михалкова сына Степана. Спустя несколько лет пара распалась, сообщает «Собеседник».

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