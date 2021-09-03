В окружении красавиц: Дмитрий Шепелев показал, как выглядел в 2000 году с длинными волосами

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram разместил забавный снимок, который датирован 2000 годом. На фотографии он находится в окружении двух коллег-красавиц. При этом телеведущий мало похож на себя нынешнего. У него, к примеру, на кадре длинные волосы.

«Вот самый крутой парень по версии 2000 года. Надо сыну показать, что значит длинные волосы. Почему я сейчас выгляжу лучше, чем 20 лет назад?» — задал вопрос своим подписчикам Дмитрий Шепелев.

Напомним, что Дмитрий Шепелев сейчас счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. У пары есть совместный сын Тихон. Также у Дмитрия Шепелева есть ребенок от певицы Жанны Фриске. Платону Шепелеву в этом году исполнилось уже восемь лет.

Заметим, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет не дает родным покойной Жанны Фриске видеться со своим старшим сыном.

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