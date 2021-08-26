«Пожелайте ему удачи»: Дмитрий Шепелев решил отдать старшего сына в баскетбольную секцию

Телеведущий Дмитрий Шепелев в сторис Instagram разместил снимок своего старшего сына Платона, который находится в баскетбольном зале. Судя по всему, в ближайшее время сын певицы Жанны Фриске будет осваивать новый для себя вид спорта.

«У Платона сегодня просмотр в баскетбольную секцию. Пожелайте ему удачи». Дмитрий Шепелев

Напомним, что Платон Шепелев в последний год активно занимался большим теннисом. Причем, как рассказывал его отец, делал определенные успехи. Почему вдруг мальчик решил заняться именно баскетболом – неизвестно. Возможно, это его личное решение.

Платон Шепелев появился на свет в 2013 год. Его мать Жанна Фриске ушла из жизни, когда мальчику было всего два годика. В последние годы Дмитрий Шепелев не позволяет родным исполнительницы общаться с ребенком. Бабушка и дедушка из-за разногласий и вражды с телеведущим лишены, к сожалению, возможности видеть своего любимого внука.

Смотрите также: