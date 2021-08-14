Говорит сыну о Фриске, Платон не называет Тулупову мамой: сенсационные откровения Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram ответил на вопросы своих подписчиков. Причем, пожалуй, впервые за несколько последних лет он вспомнил о своей покойной гражданской жене певице Жанне Фриске.

Один из пользователей спросил: «Вы рассказываете Платону про Жанну?» На это последовал лаконичный ответ телеведущего: «Да, естественно».

Кроме того, Шепелев признался, что его нынешнюю жену Екатерину Тулупову Платон называет не мамой, а Катей.

«Поделитесь своими ощущениями, когда вы впервые стали отцом?» — также спросили пользователи.

«Все эмоции на этой фотографии», — заявил Дмитрий Шепелев и разместил снимок, на котором его сын Платон только появился на свет. Эмоции телеведущего, надо признаться, в этот момент бесценны.

Напомним, что старший сын Шепелева появился на свет в 2013 году от гражданской жены певицы Жанны Фриске. Спустя два года яркая исполнительница ушла из жизни. Шепелев уже несколько лет не позволяет родителям Фриске видеться с их внуком Платоном. Сам он сейчас проживает вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая подарила ему сына Тихона.

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