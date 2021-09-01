«Он висит в воздухе»: Адвокат встревожен за судьбу старшего сына Светланы Мальковой

Подросток, которого новый муж актрисы Анастасии Макеевой перевез в Москву, должен в 2021 году идти в девятый класс.

Семейную жизнь актрисы Анастасии Макеевой омрачают постоянные скандалы, связанные с мужем Романом Мальковым. Мужчина бросил ради актрисы свою семью, не хочет платить алименты первой жене и смог уговорить старшего сына перебраться из Словении в Москву.

Подросток регулярно делает громкие заявления, направленные против матери, хвалит Макееву, но при этом, судя по всему, остался без школы.

На календаре 1 сентября и не известно, куда пойдет в 9-й класс Андрей Мальков.

«Три ребенка, которые живут со Светланой в Люблянах, продолжают ходить в школу и посещать кружки. Тут ничего не меняется. Старший сын Андрей, который живет с отцом, имеет право подать документы в любое учреждение. Но здесь сложилась странная ситуация. Роман подал к Светлане два иска, в одном из которых просит определить место жительства сына в квартире Анастасии Макеевой. Но при этом ни Роман, ни Андрей там не прописаны. По закону место жительства ребенка определяется одним из родителей. И у нас есть вопросы к органам опеки и попечительства, поскольку они должны контролировать ситуацию. А сейчас подросток прописан у родителей Романа в Обнинске, Калужской области. Где он пойдет в школу, нам не известно», — делится с Teleprogramma.pro адвокат Светланы — Юлия Вербицкая-Линник.

Сам Андрей с утра 1 сентября опубликовал в Stories видео, записанное в 2020 году, еще в Словении. Он заводит Audi, и осторожно трогается с места. Парень подписал, что «поехал получать знания». Но, скорее всего, в День знаний ни до каких знаний он так и не доехал.

Из-за постоянных проблем и морального давления Анастасия Макеева и Роман Мальков уехала на Камчатку, чтобы разобраться в себе.

Андрея, судя по всему, с собой не взяли.

«Он висит в воздухе, он не прописан в Москве, и не понятно, куда он пойдет учиться. Светлана об этом ничего не знает. Несмотря на обидные заявления, которые делает в ее адрес сын, она оставляет за ним право принимать решение и нести ответственность. Но при этом Светлана всегда простит Андрея, двери ее дома открыты для него. Не доучившись в Словении, вопрос дальнейшего обучения и трудоустройства Андрея не будет простым. Роман ставит под угрозу будущее и образование сына. Светлана работает на трех работах, чтобы дать детям тот уровень жизни, к которому они привыкли. Роман деньгами не помогает, пытается обжаловать решение по алиментам. Документы у приставов, не будет платить сейчас, потом заплатит больше. Как работает закон, Роман в самое ближайшее время почувствует, если не погасит свою задолженность», — подчеркивает адвокат.

Что касается иска, в котором Роман Мальков просит определить место жительства несовершеннолетнего сына в квартире Макеевой, где и сам не прописан, то здесь адвокат предостерегает актрису.

«Я не знаю, чем руководствуется Мальков, но на месте Анастасии я бы несколько раз подумала, прежде чем обременять свою недвижимость несовершеннолетним жильцом на продолжительный срок», — говорит наша собеседница.

Павел Астахов, адвокат, экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ:

«По общим правилам родители должны заботиться об образовании ребенка, среднее образование обязательно в России. Но обычно у нас органы опеки обращают внимание на жестокое обращение и другие вопиющие факты, а когда сложная ситуация и все «разбираются в себе, в душе», то я не думаю, что их проблемы куда-то выльются. У людей есть более глобальные беды. Когда не в чем ребенка в школу отдать — это проблема. Когда школа за 20 километров и нет подвоза — это проблема. А у них.., извините… Пойти он может в школу в любое время года, его обязаны принять. Но сможет ли он сдать экзамены — это вопрос открытый».

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