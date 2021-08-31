Стало хуже: Анастасия Макеева из-за осложнений здоровья покинула соцсети

Недавно на гастролях актриса и певица перенесла нервный срыв, в результате которого у нее пропал голос.

Певица, телеведущая Анастасия Макеева сейчас находится с гастролями в Европе. Ее сопровождает новый муж Роман Макеев, с которым они поженились прошедшей весной. Поездка могла бы стать благополучнее, если бы среди городов, в которых нужно было выступать звезде, не оказалась Любляна – здесь живет бывшая жена Малькова с его тремя детьми. И в соцсетях случилась настоящая травля гастролирующей актрисы со стороны хейтеров, в результате чего она перенесла нервный срыв.

О новостях из своей жизни Анастасия Макеева рассказывала в Instagram лично. Знаменитость сообщила, что нервные переживания спровоцировали кровоизлияние в связках, она потеряла голос, смогла как-то восстановиться, но, по всей видимости, ненадолго. Поскольку теперь она покинула соцсети и отстранилась от онлайн-мира, чтобы прийти в себя. Об этом сообщили представители звезды на ее страничке.

«В связи с осложнениями здоровья актрисы Анастасии Макеевой теперь ее страницу временно будут вести ее администраторы и все добрые пожелания и вопросы мы будем передавать», — сообщили представители звезды у нее на страничке.

Напомним, что хейтеры обвиняют Анастасия Макееву в том, что она увела Романа Малькова из семьи. Год назад мужчина приехал в Москву на заработки, оказался на участке у актрисы, и закрутилось. Но звезда уверяет, что семью с четырьмя детьми она не разбивала.

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