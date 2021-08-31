«Я улетаю восстанавливать себя на Камчатку и Байкал»: Макеева отменила все спектакли в сентябре

Как отметила актриса, она хочет побыть там, где нет суждений и сплетен.

Актриса Анастасия Макеева в Instagram сообщила, что полностью решила отказаться от спектаклей со своим участием в сентябре. Также отменены все репетиции, в которых ранее она планировала принять участие. Ей сейчас хочется прежде всего найти защиту от людской злобы.

Как заметила актриса, ей нужно дать своему организму восстановиться. При этом она попросила прощения у своего зрителя.

«Я неверно распорядилась силой, что была дана мне для восстановления ваших душ. Я улетаю восстанавливать себя на Камчатку и Байкал. Туда, где нет суждений, где нет сплетен, где нет бессмысленных споров. Я отправлюсь туда, где я как ребенок, спрятавшийся на груди у матери, получу защиту и восстановление». Анастасия Макеева

Напомним, что Анастасия Макеева уже больше года конфликтует с бывшей женой своего нынешнего мужа Романа Малькова — Светланой. Строитель бросил предыдущую семью ради звезды мюзиклов. В Сети дамы регулярно обмениваются негативными высказываниями в адрес друг друга.

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