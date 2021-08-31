«Мне нужен был простор»: купив дом на Рублевке, Ирина Салтыкова снесла его и построила новый

Звезда «Брата-2», 55-летняя певица Ирина Салтыкова, живет в трехэтажном особняке на Рублевке. Ее дом с приусадебным участком в 15 соток расположен в элитном коттеджном поселке с охраной, недалеко от МКАДа. Третий этаж весь предоставлен 33-летней дочери артистки Алисе, которая тоже занимается музыкой, а рядом построен деревянный домик для матери певицы.

Особняк у Салтыковой довольно просторный: две кухни, четыре спальни, столовая, гостиная с камином, кабинет, четыре гардеробные, библиотека, веранда, домашний кинотеатр, а также несколько санузлов, сауна и джакузи. В интерьере много темного мрамора, преобладают элементы прованса, модерна и экостиля. Причем Ирина занималась дизайном сама, не прибегая к помощи специалистов.

Интересно, что когда звезда стала владелицей этого участка, то первым делом снесла дом предыдущих хозяев: он был для нее слишком мал.

«Соседи долго на меня косились, когда приехали бульдозеры и начали бомбить стены. Я лишь разводила руками — слишком маленький дом, не по моим меркам, а мне нужен был простор и уют», — цитирует Салтыкову издание Woman.ru.

Добавим, что у певицы также имеется квартира в центре Москвы площадью в 124 квадратных метра — та самая, где снимались сцены из «Брата-2».

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