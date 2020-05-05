«Ем все, что хочу!»: Ирина Салтыкова поделилась рецептом молодости

5 мая свой день рождения празднует Ирина Салтыкова, известная певица и актриса. Ирине исполняется 54 года, но в это невозможно поверить – настолько молодо выглядит певица, настолько ярко блестят ее глаза, как и 30 лет назад.

«Генетика плюс хорошее настроение»

Мы не могли не спросить у Ирины Салтыковой – в чем секрет ее красоты и молодости?

— Ирина Ивановна, вы потрясающе выглядите, вас с дочкой Алисой можно принять за сестер. Поделитесь своей тайной!

— Ну, во-первых, мне повезло с генетикой. А во-вторых, мне кажется, для того, чтобы хорошо выглядеть, очень важно находиться в хорошем настроении!

— Может быть, вам еще помогают какие-то диеты?

— Никогда не сидела на диетах. Ем все, что хочу!

«Если достойный человек стареет – это выглядит симпатично»

— А как вы относитесь к «уколам красоты» и другим косметологическим ухищрениям? Пользовались когда-нибудь?

— Никогда. Я против таких уколов. Потому что это сразу видно, и лицо получается неестественным. Мне кажется, когда достойно человек стареет, то это не нужно никак скрывать, это выглядит симпатично и даже умилительно.

Единственное, для чего я раньше постоянно ходила к косметологам, — это массажи. Раньше очень часто делала массаж, сейчас редко.

— А спорт в вашей жизни присутствует?

— Я бы сказала, даже не спорт – это слишком громко звучит, а просто гимнастика, причем нерегулярно.

Что же, видимо, Ирине в самом деле повезло с генетикой – у нее получается великолепно выглядеть, не придерживаясь жестких диет и не истязая себя многочасовыми тренировками.

Дочь Алиса – талантливая певица

Надо сказать, и Алиса – дочь Ирины и Виктора Салтыковых – выросла такой же красавицей, как и мама. Мало того – и музыкальный талант передался Алисе от родителей.

У девушки красивый и необычный тембр голоса, она записывает музыкальные клипы, пишет песни для других исполнителей.

Конечно, не обошлось и без совместного творчества: Алиса записала клип на песню, которая когда-то была «горячим» хитом ее мамы – «Серые глаза». И Ирина Салтыкова снялась в клипе дочери, что придало известной песне новое звучание.

Алиса Салтыкова не раз признавалась в интервью, что с детства была бунтаркой, «пацанкой». Мама хотела наряжать дочку в платья с розочками – а Алиса упорно носила широкие рокерские штаны, потом сделала пирсинг и татуировки.

Без конца экспериментировала с волосами, однажды выкрасила их какой-то дешевой хной, и волосы приобрели такой неестественный желтый оттенок, что их пришлось попросту отрезать.

Каждый подобный эпизод становился причиной очередной ссоры мамы с дочкой. Наконец, стремление к свободе привело к тому, что 15-летняя Алиса уехала за границу. Училась во Франции, в Швейцарии, получила вокальное и драматическое образование в Лондоне.

И вот теперь Алиса Салтыкова – певица. «Бунтарские» замашки юношества, похоже, остались позади, с мамой они теперь – лучшие подружки. Красивые, стройные и похожие, словно сестры.

Мы поздравляем Ирину Салтыкову с днем рождения и желаем только радости и хорошего настроения! Ведь оно, как мы теперь знаем, помогает отлично выглядеть.