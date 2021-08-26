Вытянула силуэт: 53-летняя Стриженова в дополнила черное платье мидакси горчичным жакетом

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она также играет в театре. Артистка давно привыкла к вниманию публики, поэтому старается всегда выглядеть безупречно. Более того, она в обычно жизни часто носит наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова. Так, накануне ведущая отправилась на мероприятие в платье на запах алого цвета, которое создала ее родственница.

А вот на работе для Екатерины зачастую подбирают наряды стилисты. Летом образы телеведущей всегда становятся более яркими, но при этом выдержаны в офисном стиле. 26 августа она предстала в телецентре «Останкино» в черном платье-футляре длины мидакси. Силуэтный наряд дополнили горчичный жакет и серебристые туфли-лодочки. Стриженова визуально вытянула силуэт с помощью образа и подчеркнула талию.

Телеведущая сделала аккуратный пучок и макияж с акцентом на глаза. Наряд скрыл всю ее фигуру кроме тонких лодыжек, что также визуально сделало ее стройнее.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина в 53 года. Ее образ также привлек их внимание. «Какая вы красивая!», «Такая элегантная», «Как жакет преобразил образ, супер», «Катенька, такая стройная», «Очень красивый жакет, просто радует глаза», «Вы такая худенькая или это магия черного платья?», «Какой у вас всегда стиль классный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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