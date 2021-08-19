53-летняя Стриженова предстала в молочном платье миди с акцентом на талии и бархатных лодочках

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач, включая «Доброе утро», поэтому многие зрители именно ее первой видят, когда собираются на работу. Артистка привыкла к тому, что должна выглядеть безупречно в кадре. Она не скрывает, что образы для нее подбирают стилисты. Однако в обычной жизни звезда эфира сама себе выбирает наряды.

Этим летом Стриженова лишь несколько раз уезжала, чтобы провести время с семьей. Теперь она вновь вернулась к работе. Летом эксперты подбирают ей более яркие образы. Она все чаще носит юбки, а также наряды нежных оттенков. На этот раз телеведущая предстала в студии в белом платье миди с акцентом на талии в виде блестящей нити пояса. Жакет голубого цвета и бархатные туфли-лодочки в тон дополнили ее лук.

Наряд в освежающих оттенках также подчеркнул ее стройные ноги. В перерывах между съемками телеведущей поправляли макияж и прическу. Поклонники восхитились тем, как выглядит 53-летняя Стриженова.

«Очень нравится наряд», «Как вам идут такие цвета», «Ой, вы прям хороши», «Идеальное платье, такое уточненное», «Выглядите очень нежно», «Ноги и талия создают идеальный силуэт», «Катенька, какая роскошная», «Образ такой классный», «Как мне нравится», «Вы расцвели», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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