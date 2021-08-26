Без макияжа и в секси-шортах: Сивов показал, как беременная Нюша выглядит в домашней обстановке

Нюша с юных лет выступает на сцене, поэтому поклонники наблюдали за тем, как она взрослела. Певица на сцене всегда появляется в броских образах. Она не боится носить шорты и боди. А для красных дорожек зачастую выбирает вечерние или бальные платья. Артистка уже растит дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. А теперь они снова ждут пополнения в семье. Поклонники надеются, что у пары будет мальчик.

На днях супруги приехали на Алтай, чтобы поздравить свою подругу Елену Блиновскую. Нюша успела отметиться на вечеринке, которая прошла с настоящим размахом. Также она увидела горы и погуляла на природе. Утром Сивов заснял супругу в домашней обстановке. Он показал, как артистка выглядит, когда не готовится к появлению на публике. Она предстала в футболке оверсайз и растянутых розовых шортах. При этом Нюша была без макияжа, а ее волосы были собраны в небрежный хвост.

Певица делала упражнения. Даже во время беременности она следит за фигурой. Муж посмеялся над тем, что певица так старается, чтобы побаловать себя печеньем. Нюша после его слов рассмеялась.

Поклонники в свою очередь отметили, что артистка выглядит еще моложе, когда не пользуется косметикой. Более того, домашний вид певицы многих умилил.