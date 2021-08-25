Под хит Киркорова: беременная Нюша в белом комбинезоне и косухе повеселилась на празднике

Нюша является одной из самых известных исполнительниц в России. Ее хиты «Чудо» и «Вою на луну» долго возглавляли все чарты. Певица делала паузу в творчестве только ради семьи. Она состоит в браке с Игорем Сивовым и растит дочку Симбу. А этим летом артистка призналась, что снова беременна. Она находится уже на большом сроке, но это не мешает ей вести привычный образ жизни.

Не так давно Нюша побывала в Турции, а потом отдохнула на Кипре. Теперь она проводит время с мужем на Алтае. Певица приехала туда ради подруги Елены Блиновской. Несколько дней она провела в горах, где даже летала на вертолете. А 25 августа состоялась грандиозная вечеринка. Утро началось с того, что все гости облачились в пижамы. Артистка предпочла шелковый комплект.

Так, вечером все гости именинницы собрались в ресторане, где прошел целый концерт. Светлана Лобода, Филипп Киркоров выступили для публики. Ведущими вечера были Ксения Бородина и Иван Ургант. В разгар праздника Нюша вышла на танцпол. Она предстала в белом комбинезоне с черными акцентами. Образ дополнила черная косуха.

Певица зажигательно танцевала, когда на сцене пел Киркоров «Я за тебя умру». Девушку снимал ее возлюбленный. Примечательно, что округлившийся живот не мешал ей двигаться. Нюша подчеркнула стройные ноги, а также свой загар. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.

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