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«Уже пару месяцев не занимаюсь спортом»: Каменских в черном нижнем белье похвасталась упругим телом

Девушка подразнила поклонников своими формами, над которыми долго трудилась.

«Уже пару месяцев не занимаюсь спортом»: Каменских в черном нижнем белье похвасталась упругим телом
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Когда-то поп-дива Настя Каменских весила под 80 килограммов. Девушка объявила бой лишним объемам после того, как в 2013 году на «Новой волне» ее завалили вопросами, на каком сроке беременности певица – ее объемный живот уже было не скрыть. И звезда смогла похудеть на три размера, мотивируясь поддержкой поклонников и стройнея на глазах тысяч подписчиков в микроблоге.

С тех пор Каменских придерживается спортивного режима и правильного питания. Правда, оказалось, что соблюдать это с плотным гастрольным графиком невероятно сложно. И сейчас у себя в Instagram красотка призналась, что спорт «покинул чат».

«Я уже как пару месяцев не занимаюсь спортом стабильно! Сначала по здоровью были нюансы, потом просто гастрольный график не позволял», — честно призналась девушка.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Только на фигуре, которую явила онлайн-миру певица, отсутствие спорта очевидно никак не сказалось. Каменских предстала в черном комплекте нижнего белья все такой же стройной и подтянутой, как если бы регулярно тренировалась.

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