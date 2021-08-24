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Пышный силуэт и ни грамма стыда: Настя Каменских обнажилась перед зеркалом

Певица поделилась горячим кадром у себя в Instagram.

Пышный силуэт и ни грамма стыда: Настя Каменских обнажилась перед зеркалом
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Украинская поп-дива Настя Каменских обожает эпатировать своих подписчиков в Instagram провокационными снимками и видео. На них звезда обычно предстает в бикини, выбирая ракурсы погорячее, чтобы заставить о себе говорить.

На этот раз Каменских снова разошлась не на шутку. После концерта в Харькове звезда отправилась на массаж лица и тела и в перерыве между процедурами показала себя в зеркале обнаженной, подразнив своей пышной «как у Ким».

К слову, муж певицы рэпер Алексей Потапенко совсем не против подобного контента в соцсети жены. Сейчас они гастролируют по разным городам, так как давно выступают сольно, и Каменских активнее постит пикантные снимки и видео, дразня возлюбленного, а заодно и многомиллионную армию фанатов.

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