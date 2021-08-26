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Юрьева из «Уральских пельменей» показала свою моложавую маму, которой исполнилось 65 лет

Как отметила юмористка, она без ума от своей родительницы.

Юрьева из «Уральских пельменей» показала свою моложавую маму, которой исполнилось 65 лет
Илана Юрьева. Фото: Globallookpress.com

Юмористка Илана Юрьева в Instagram показала снимки своей матери, которой исполнилось 65 лет.

«Давайте все дружно поздравим ее под этим постом и пожелаем ей всего самого волшебного. Мамуль, спасибо тебе за жизнь, спасибо, что научила любить, не завидовать, любить людей и эту жизнь. Я люблю тебя милая. Главное будь здорова, а все остальное мы для тебя сделаем».

Илана Юрьева

«Счастья и здоровья вашей мамочке», «Какая у вас великолепная и красивая мама», «Иланочка, у вас очень красивая мамочка. Вы на нее очень похожи», «Илана, желаем вашей маме долгих лет жизни. Она у вас очень красиво и молодо выглядит. Не скажешь, что ей 65 лет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Илана Юрьева – одна из ведущих артисток «Уральских пельменей». После ухода из юмористической команды Юлии Михалковой именно она стала главным действующим лицом среди женской части коллектива.

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