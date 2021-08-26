Юрьева из «Уральских пельменей» показала свою моложавую маму, которой исполнилось 65 лет

Как отметила юмористка, она без ума от своей родительницы.

Юмористка Илана Юрьева в Instagram показала снимки своей матери, которой исполнилось 65 лет.

«Давайте все дружно поздравим ее под этим постом и пожелаем ей всего самого волшебного. Мамуль, спасибо тебе за жизнь, спасибо, что научила любить, не завидовать, любить людей и эту жизнь. Я люблю тебя милая. Главное будь здорова, а все остальное мы для тебя сделаем». Илана Юрьева

«Счастья и здоровья вашей мамочке», «Какая у вас великолепная и красивая мама», «Иланочка, у вас очень красивая мамочка. Вы на нее очень похожи», «Илана, желаем вашей маме долгих лет жизни. Она у вас очень красиво и молодо выглядит. Не скажешь, что ей 65 лет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Илана Юрьева – одна из ведущих артисток «Уральских пельменей». После ухода из юмористической команды Юлии Михалковой именно она стала главным действующим лицом среди женской части коллектива.

Смотрите также: