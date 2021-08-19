Илана Юрьева из «Уральских пельменей» оправдалась после истории с платьем за 258 тысяч рублей

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева призналась, что получила огромное количество негативных комментариев от пользователей после того, как опубликовала фотографию в примерочной в белом платье от Valentino. Цена наряда составляет 258 тысяч рублей. Причем платье она в итоге даже и не купила.

«Людей спровоцировала тема с деньгами. Сразу все начинают спрашивать про заработок. Подписчики даже не читают пост, просто видят цену. Не обратили внимание, что это юмор. Конечно же, я не собиралась собирать по 50 копеек. Люди уже сами додумали. Мне стали писать про голодающих в Африке детей, про пожары, а я, мол, трачу деньги на ерунду».

Илана Юрьева

Как отметила Илана Юрьева, она не стала отвечать злобой на хамство фанатов. Артистка и сама прекрасно знает, что такое отсутствие денег. К примеру, в школе она два года ходила в одних джинсах. Над ней смеялась знакомая девочка. По словам Иланы Юрьевой, в те годы они жили в Санкт-Петербурге, и родители вкладывали все заработанное в образование будущей звезды «Уральских пельменей», сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Илана Юрьева после ухода Юлии Михалковой стала одним из лидеров «Уральских пельменей». Сегодня именно на ней построены многие номера юмористической команды.

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