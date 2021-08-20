Как бы невзначай: Юлия Михалкова явила миру аппетитные формы в мини-платье с модным принтом

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» расположилась на пирсе у озера, предъявив прелести на первый план.

Этим летом актриса и телеведущая Юлия Михалкова принимала участие в съемках шоу «Форт Боярд». И скоро поклонники смогут поболеть за красотку в новом телесезоне. А пока девушка приглашает всех неравнодушных на экосубботник – последние годы Михалкова занимается организацией и продвижением общественных инициатив по очистке рек и озер от мусора.

Чтобы народу на благотворительную акцию по уборке берегов пришло как можно больше людей, Михалкова решила привлечь к ней внимание проверенным способом. Девушка запостила красивое фото, на котором позирует на пирсе в мини-платье с модным принтом «горошек». Причем, ракурс экс-звезда «Уральских пельменей» выбрала пикантный, засветив аппетитные бедра на первом плане.

«Хорошенькая какая», «Юля красотка», «Огонь!», «Красотка на красоте, говорит о красоте! Вы такая умничка!!», «Секси», «Великолепна», «Выглядишь супер!», «Какая вы классная!», «Юлечка ты прелесть», «Юлюшка, Вы такая сладкая всегда!», — откликнулись в комментариях подписчики.

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