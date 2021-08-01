«Подборку кидай»: Тимати попросил Решетову найти ему новую возлюбленную

Артист обратился к своей бывшей избраннице за помощью.

В одной из последних Stories личного микроблога рэпера Тимати появилось персональное обращение к его экс-избраннице Анастасии Решетовой. Примечательно, что знаменитость попросил мать своего ребенка выполнить небольшую просьбу личного характера.

Тимур Юнусов намекнул модели, что она могла бы помочь ему с поиском новой подружки. К слову, такое заявление ставит под сомнение роман артиста с победительнице шоу «Холостяк» — Екатериной Сафаровой. Поклонники звездной пары уверены, что модель вернулась в Испанию не просто так. По их мнению, Сафарова рассталась с Тимати.

Напомним, недавно Анастасия Решетова на вопрос одного из своих поклонников ответила, что часто видит подходящую партию бывшему возлюбленному.

«А с чего вы взяли, что я кого-то не отпускаю? Я уже год назад это сделала и даже иногда смотрю на девушек, думая «о, а вот эта бы масюше подошла!» — заявила Анастасия.

Тимати решил воспользоваться случаем и написал Решетовой:

«Подборку кидай в директ».

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