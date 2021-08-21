«Ну, мать! Пирожком к народу»: Брежнева в белых трусиках засветила «свою сдобу» на пляже

Вера Брежнева последние годы активно развивается, как сольная исполнительница. Она счастлива в браке с Константином Меладзе. Певица обычно редко делится семейными кадрами. Также она не привыкла оголяться, хотя некоторые ее концертные наряды едва прикрывают формы звезды. В этом году артистка много путешествует. Она отдыхала в Италии, а также в Греции. Лишь теперь она поделилась пляжным кадром.

Обычно Вера хвастается платьями и костюмами. Она научилась подчеркивать достоинства своей фигуры нарядами. Однако на этот раз певица запечатлелась на пляже в белоснежном модном купальнике. Лиф и трусики из сжатой ткани подчеркнули изгибы ее фигуры. Жена Меладзе сидела на валуне, демонстрируя стройные ноги. При этом она засветила пышные бедра. Брежнева распустила волосы, позируя в лучах солнца.

«Лето еще не закончилось, а я уже по нему скучаю.. Оно стало для меня удивительным, необычным.. И оказалось началом очень важной внутренней трансформации. Тем интереснее наблюдать, что будет дальше. Что важного у вас произошло этим летом?» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой Веры. Многие осыпали ее комплиментами. «Вера вы самая красивая, фанатею от вас еще с „ВИА-Гры“», «Классное фото получилось», «Ну, мать! Пирожком к народу», «Костя точно лишился дара речи», «Вот такая вы сдобна вся», «Сочная Верочка», «Фигура настоящей женщины», — прокомментировали пост подписчики.

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