С акцентом на талии: внучка Софии Ротару в неоновом платье запечатлелась в объятиях возлюбленного

На личной странице в Instagram родственница артистки Софии Ротару — Соня Евдокименко — опубликовала кадры с торжества близких друзей. Примечательно, что теска певицы показала и свою историю любви на свадьбе приятелей.

Напомним, уже долгое время 20-летняя Соня встречается с 31-летним бизнесменом из списка Forbes — Денисом Ждановым. Паре предрекают скорую свадьбу. Да и вообще поклонники Ротару уверены, что брак со взрослым мужчиной будет идеальным для Евдокименко.

Сама Соня пока про свадьбу молчит. А вот на церемонию бракосочетания друзей знаменитость пошла. И не одна, а в компании бойфренда. Для мероприятия модель выбрала коктейльное платье неонового цвета с пышными рукавами, имитирующими крылья летучей мыши. К нему Соня надела черный атласный пояс, длинные серьги из золота, а волосы собрала в низкий хвост.

Евдокименко поделилась фотографией, где запечатлелась с возлюбленным. Молодой человек в голубой рубашке и молочных брюках нежно целовал свою избранницу.

«Какая вы, Соня, уже взрослая стали! С годами все красивей и красивей становитесь!», «Шикарная милашка», «Вау! Такая красивая», «Радости и любви вам», «Такая красивая пара», «Платье роскошное», «Невероятная», — написали поклонники внучки Ротару в комментариях под снимками.

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