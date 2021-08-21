«Лицо совсем другим стало»: в Сети обсуждают новый образ Софии Ротару после ее нашумевшего появления в Сочи

В середине августа стартовало долгожданное музыкальное событие лета – конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Теперь он проводится в Сочи, а не в Юрмале, как это было раньше, и на нем, помимо начинающих артистов, выступают состоявшиеся певцы.

В числе открывших в этом году фестиваль оказалась София Ротару. Ее появление на сцене произвело настоящий фурор. Легенда эстрады не так давно отметила 74-й день рождения, и многие просто не ожидали увидеть ее в такой форме. Нашлись, конечно, и такие, кто обвинил исполнительницу хитов «Горная лаванда» и «Вот и лето прошло» в злоупотреблении пластикой.

«Приятно слушать и смотреть на шикарную певицу и женщину, без всех этих эпатажей», «Как же можно так консервироваться? Это точно она? Может уже двойник?», «Просто ее не узнать», «Вау!», «Шикарная», «Но лицо совсем другим стало», «Если честно я сначала подумала, что это Ани Лорак исполняет песню Ротару. Обалдеть просто! Всем бы так выглядеть в 74 года. Молодец!», «Все же какая приятная роскошная женщина. Просто лебедушка!», «Браво! Она не сдается годам», «Как всегда шикарно выглядит, великолепное чувство стиля. Все уместно, никаких нелепиц в образе, нет смешной погони за молодыми», — обсуждают новое появление Ротару на российской сцене.

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