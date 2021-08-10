53-летняя Стриженова в пудровом платье с карманами подчеркнула талию на работе

Телеведущая призналась, что живет без воды в кране, но это не помешало ей появится на съемках с укладкой и макияжем.

Екатерина Стриженова уже давно ведет передачи на телевидении. Ее также можно увидеть на сцене театра. Так как красавица-брюнетка постоянно находится на виду, то не перестает за собой ухаживать. В 53 года она может похвастаться моложавым видом, а также стройной фигурой. Артистка не скрывает, что наряды для эфира ей подбирают стилисты. Она появляется в студии то в костюмах с юбками-футлярами, то в сдержанных платьях.

Летом в гардеробе Стриженовой появляется больше ярких образов. В последнее время она все чаще носит костюмы в белом цвете и жакеты на запах. А вот 10 августа телеведущая отметилась в «Останкино» в платье пудрового цвета с акцентными нашивками сверху и розовым поясом. Изюминкой образа стали карманы. Макияж с акцентом на глаза и гладкий хвост дополнили женственный образ.

«Когда у тебя дома уже двое суток в кранах вообще нет воды… когда тебе приходится умываться из чашечки и целый день есть из одной тарелочки, чтобы не пачкать посуду… когда ты поливаешь внука из чайника, чтобы вымыть ему голову… когда ты уже не можешь утром включить привычный автопилот и вынужден тратить намного больше времени и сил на самые простые привычные вещи», — поделилась артистка.

Благодаря наряду она скрыла изъяны фигуры, но подчеркнула достоинства с помощью пояса. Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. К слову, она призналась, что на ней было платье сестры, которая является дизайнером. «Как всегда, образ — на высоте», «Красота, отсутствие в кране воды вообще на вас не отразилось!», «Катюша, вы как всегда, прекрасны!», «Какая же вы красавица, годы вас не меняют!», «Как же вы прекрасно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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