«Еще мокренькая»: Юлия Барановская в модном лифе блеснула «ложбинкой греха» в Греции

Юлия Барановская уже давно не является гражданской женой Андрея Аршавина. После расставания с футболистом она смогла построить карьеру на телевидении. Многодетная мама ведет несколько передач. Также она подружилась с влиятельными людьми, которые приглашают ее вести концерты и фестивали. При этом звезда воспитывает троих детей. А вот о личной жизни она предпочитает не рассказывать.

Обычно Юлия много путешествует. Она бывала в самых разных уголках не только нашей страны. Этим летом телеведущая решила провести время с детьми в Греции. Она крайне редко снимается в купальниках, предпочитая позировать в платьях и нарядах свободного кроя. Однако на этот раз Барановская засняла себя в мини-бикини голубого цвета. Лиф-бандо из сжатой ткани, который в тренд в этом сезоне, подчеркнул ее бюст.

Телеведущая была без макияжа. Она призналась, что подгорела на солнце, поэтому на ее лице можно увидеть пигментные пятна. Юлия даже искупалась в море, запечатлев себя на камеру. А вот дочка экс-избранницы футболиста сниматься отказалась.

«Взрослая стала», — констатировала ведущая.

Поклонники восхитились естественной красотой звезды. Многие написали ей теплые слова. «Какая красотка», «Приятно видеть вас, всегда естественная», «Какая ложбинка», «У вас отличная фигура», «Ох, какая красотка», «Еще мокренькая», «Вот это впадина», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: