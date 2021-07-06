Стильное приключение: Барановская в платье с цветочным принтом повисла на дереве над водопадом

Пока многочисленные российские звезды нежатся под жарким солнышком зарубежных курортов, телеведущая Юлия Барановская покоряет лесистые годы Карачаево-Черкесии. Звезда экрана улетела в Архыз вместе с детьми от Андрея Аршавина и довольно весело проводит время.

Барановская показала в красках и эмоциях, как прошел один день на отдыхе. Девушка вместе с детьми отправилась гулять по водопадам и озерам знаменитого села, которые рассредоточились между отрогами Главного Кавказского горного хребта. Отправиться в увлекательное путешествие красотка осмелилась в платье А-силуэта с нежным цветочным принтом.

На одном из водопадов Барановская решила сделать яркое и запоминающееся фото, взодравшись на дерево и повиснув на нем вниз головой. Телеведущая вообще отличается любовью к приключениям и уже проверила свои силы на прочность во многих местах страны и мира, не отличающихся высокой популярностью из-за экстрима или неудобств.

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