Барановская в белоснежном платье и нюдовых босоножках предстала с Эмином на вечеринке

Телеведущая пришла на праздник к другу. Она разместилась за столиком с известным певцом.

Юлия Барановская уже давно является свободной девушкой. После расставания с Андреем Аршавиным она так и не обрела счастья. О своих романах с мужчинами телеведущая рассказывает редко. Но она уверена, что еще обретет счастье и наденет свадебное платье. А пока девушка продолжает строить карьеру на телевидении, растит троих детей и при этом успевает посещать разные мероприятия и путешествовать.

10 июля многие звезды приехали в Санкт-Петербург. Как оказалось, они все собрались на праздник, который устроил один известный мужчин, захотевший с размахом отметить день рождения. Для него пел Николай Басков. Среди гостей были: Ирина Дубцова, Татьяна Навка и другие известные персоны. Барановская облачилась в белоснежное платье по фигуре. Наряд с открытым плечом подчеркнул ее талию и стройные ноги. А нюдовые босоножки дополнили лук.

В разгар праздника Дубцова стала снимать видео. Она запечатлела Юлию за столиком рядом с Эмином Агаларовым. Они давно знакомы и дружат. Девушка не раз вела фестиваль «Жара», который организует артиста каждый год.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие признались, что наряд ее украсил и выделил загар. «Какая красивая!», «Платье роскошное», «Какая вы стройняшка», «Юля, загляденье», «Образ роскошь наяву», ««Ваши ноги безупречны», «Эмин снова рядом с вами, вот это дружба», «Какое у вас веселье и все знакомые лица», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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