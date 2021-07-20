Юлия Барановская в полупрозрачном платье по фигуре повеселилась на вечеринке у Hammali

Многие знаменитости в честь своего дня рождения устраивают кулуарные концерты для друзей и близких, на которых с удовольствием выступают сами, несмотря на свой статус именинника. Так поступил и рэпер Hammali, настоящее имя которого — Александр Алиев. И поздравить певца, а также насладиться его творчеством, пришли сотни гостей, включая знаменитостей.

Среди приглашенных оказалась телеведущая Первого канала Юлия Барановская. Она с удовольствием повеселилась с подругами на танцполе, фиксируя происходящее для своего микроблога. Ее подруга показала, как это выглядело со стороны, опубликовав видео с теледивой.

На кадрах Барановская взобралась на стол и, снимая видео, успевала отплясывать и подпевать. На телеведущей было полупрозрачное асимметричное платье по фигуре, разрез которого на ноге визуально удлинил силуэт. При этом, крупным планом в кадре оказались пикантные подробности фигуры – для похода на тусовку девушка отказалась от нижнего белья.

Кроме наряда, интриги добавил и мужчина в кадре, который заботливо придерживал Барановскую за ноги. По всей вероятности, это и есть новый ухажер телеведущей.

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