«Капли блестят на упругих бедрах»: Ходченкова в стильном бикини изящно обнажила мокрые формы на пляже

Светлана Ходченкова является одной из самых известных актрис в России. Благодаря внешности ей часто достаются роли роковых красоток. В 38 лет артистка может похвастаться стройной фигурой, а также длинными золотистыми волосами. Этим летом она уже ездила на море, а теперь решила снова отдохнуть на Мальдивах.

Светлана не скрывает, что ей нравится любоваться океаном. Накануне вечером актриса смогла повеселиться на празднике. Горели факелы, а музыканты играли на инструментах. Блондинка в лифе от купальника и струящихся брюках пустилась в пляс. Она показала маленький бюст и точеные формы.

А вот на следующий день утром Светлана в двухцветном купальнике из сжатой ткани и розовом халате отправилась купаться. Потом она запечатлелась в лифе и стрингах. Она похвасталась стальным прессом и рельефными бедрами.

«Ох, какая», «Танцы на пилоне идут на пользу», «Как же это красиво!», «Ваше тело божественно», «Богиня», «Наградил же бог формами, красотой», «Ну прям жилы видно», «Нимфа побережья», «Капли блестят на упругих бедрах», «Лисье носики торчат, а теперь спрятались», «Ну не прячьте декольте», — прокомментировали пост подписчики.

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