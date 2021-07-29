«Просто невероятная нежность»: Ходченкова в нижнем белье прикрыла изящную фигуру тюлем

Светлана Ходченкова является известной актрисой. Так как она обладает стройной фигурой и привлекательной внешностью, ей часто приходится играть роковых красоток. При этом в обычной жизни артистка тоже любит наряжаться. Она не скрывает, что не обделена мужским вниманием. При этом свою личную жизнь блондинка предпочитает хранить в тайне. Этим летом она провела отпуск на море.

Ходченкова не раз делилась кадрами с тренировок. Актриса занимается танцами на пилоне и порой дразнит пикантными фото. А 29 июля она опубликовала кадр, на котором предстала в нижнем белье салатового цвета в домашней обстановке. 38-летняя артистка прикрыла изящные формы белым тюлем. Светлана при этом засветила плоский живот и длинные, стройные ноги. Она предстала в дневном свете.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит актриса. Девушка получила множество комплиментов. «Женщина и красота — это синонимы», «Нежная нежность», «Это бабушкины трусы?», «Вас всегда такие кайфовые, необычные фотки. Индивидуальные. Вы необыкновенная», «Эфемерность, тонкость… Нежность… Вдохновление!», «Просто невероятная нежность», — прокомментировали пост подписчики.

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