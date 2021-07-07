В стиле американок: Джанабаева в приталенном платье с принтом polka dot подчеркнула стройные икры

Альбина Джанабаева уже длительное время счастлива с Валерием Меладзе. Недавно пара дала интервью, в котором поведала о своих отношениях, ремонте в доме и детях. Как известно, у певиц есть дочки от первого брака. С бывшей женой он порой общается, а вот Альбина с ней предпочитает не пересекаться. Возлюбленная Меладзе недавно снова стала мамой. Теперь она воспитывает дочку Агату. Также у пары есть сыновья: Константин и Лука.

После родов певица не сразу вернулась в форму. Когда она впервые вышла в свет, то не смогла скрыть выпирающий живот. Однако со временем девушка постройнела. Недавно она выступила на фестивале «Жара», где скорректировала фигуру с помощью костюма. А теперь она похвасталась своим летним нарядом. Джанабаева решила одеться в стиле американских актрис. Она предстала в черном приталенном платье с принтом polka dot. Эту расцветку в этом сезоне выбирают Лера Кудрявецва, Алла Пугачева, Стеша Маликова и другие звезды.

Свой наряд Альбина дополнила алыми мюлями и сумочкой-сундуком. Также яркие акценты были в виде сережек. Певица завершила образ прической в голливудском стиле. Наряд подчеркнул ее талию и стройные щиколотки.

«Софи Лорен — „Италия“. Одри Хепберн — „фарфор“. Брижит Бардо — „фотография“. Это мои слова — ассоциации с легендарными актрисами», — написала она.

Поклонники сочли, что она похожа на героиню Джулии Робертс из «Красотки». Многие осыпали жену Меладзе комплиментами. «От вас такая мощная энергетика», «Вы такая красивая!», «Этот образ самый крутой», «Какая вы роскошная», «Это ваш стиль», «Прям стиляги», — прокомментировали пост подписчики.

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