«Море потрясающей теплоты»: Подольская в розовом купальнике сверкнула бюстом на пляже Египта

Певица призналась, что в восторге от отдыха на курорте в Хургаде. Она осталась довольна пляжем и погодой.

Наталья Подольская уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Тем более, что в прошлом году у них произошло пополнение. Певица снова стала мамой. Теперь пара воспитывает не только сына Артемия, но и еще одного малыша по имени Иван. Крохе нет и года, но он постоянно путешествует с родителями. В этом году супруги отдыхали на Мальдивах, в Турции и Греции.

На днях Подольская с малышами приехала в Египет. Поклонники удивились тому, что она снова уехала в отпуск. В соцсетях артистка делится кадрами с пляжа. На этот раз компанию ей составила также сестра Юлиана и племянницы. Жена Преснякова без стеснения демонстрирует фигуру в бикини. Теперь она запечатлела себя на пляже в розовом монокини, приспустив бретельки.

«Ребят, как вы поняли, мы в Египте. Последний раз я в Египте была 15 лет назад. Вас всех очень мучает вопрос, как мы в этой жаре. То что я запомнила тогда, 15 лет назад, и сейчас, видите, как волосы летают — это ветер. В Египет есть потрясающая опция — легкий ветерок, который прекрасно освежает. Благодаря ему мы не умираем от жары. Море потрясающей теплоты, мягкое, просто парное молоко. Пляж удивительный, мягкий, нежный для деток. Мы просто их не можем вытащить из воды, поэтому здесь очень классно», — поделилась звезда.

Поклонники признались, что завидуют певице. Многие также отметили, что она находится в хорошей форме. «После двоих родов не каждая будет так выглядеть», «Теперь еще и хвастаетесь. И так тошно», «Как-то не красиво сидите», «Очень смело», «Мне нравится ваша открытость», «Египет был любимым курортом», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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